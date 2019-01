Wenn ich einmal alt bin. Dieser Gedanke beschäftigt mich manchmal. Wenn ich einmal alt bin. Wenn ich unser jetziges Daheim nicht mehr brauche, jenen Ort, an dem sich in wenigen Tagen 17 Menschen treffen werden. Tendenz steigend. Unsere Kinder sind jung, auch sie werden noch Kinder haben. Tendenz steigend also. Davon gehen wir aus. Wenn ich einmal alt bin und das Haus zu groß wird. So der präziser formulierte Gedanke. Weil die Familie sich dort nicht mehr trifft. Was mache ich dann mit diesem großen Haus? Wenn die Kinder und Kindeskinder nicht mehr kommen, wenn Verwandte gestorben sind oder in einem Altersheim sitzen. Wenn mir der Garten zu mühsam wird, weil er nach nichts aussieht, da ich ihn nicht mehr pflegen kann. Wie der Garten meiner Oma, lange nach dem Tod des Großvaters. Dort überkam mich als Kind schon dieser Gedanke: Wenn ich einmal alt bin. Der Garten meiner Oma nämlich sah traurig aus. Alles vergeht, auch die steinerne Einsäumung eines Gemüsebeetes.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.01.2019)