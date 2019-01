Heiligenkreuzer Hof: In der großen Wiener Stille

Der Trubel ist vorbei! Nach den langen, hektischen und lauten Wochen des Jahreswechsels ist wieder Ruhe eingekehrt. In die Stadt und in die Herzen ihrer Bewohner. Lang nicht war Wien so voller Menschen gewesen. Schon für den Monat November war ein neuer Besucherrekord verzeichnet worden; die Gesamtzahl der Nächtigungen des Jahres 2018 sollte erneut die 15-Millionen-Grenze übersteigen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.01.2019)