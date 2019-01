Öffentliche Bücherkästen an den kuriosesten Orten

Wieder einmal über Land unterwegs, bis ich mir „Halt an!“ zurufe, da rechterhand auf einem ehemaligen Verteilerkasten die Aufschrift „Lese Schrank!“ steht. Neusiedl an der Zaya, so heißt das Straßendorf: rechts einige Häuser, links einige Häuser, in der Mitte der „Lese Schrank!“ – und rundum die Pampa.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.01.2019)