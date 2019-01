Wo Afrikaner Paprika ernten

Das „Plastikmeer“ an der Südküste Spaniens sieht man aus dem Weltraum. Es ist 36.000 Hektar groß und besteht aus Gewächs-häusern, aus primitiv zusammengeflochtenen Folien und Netzen. Auch das schönste mediterrane Abendrot wirft keinen Glanz auf seine schmutzig grauen Wellen. Was einst eine unfruchtbar steinige Halbinsel war, wurde dank unterirdischer Flüsse und dank Beimischung von Meeressand zu Europas Wintergarten. Elende Dörfler wurden wohlhabende Kleinstädter; Marokkaner, Schwarzafrikaner und Rumänen machen die Arbeit. Die Hauptstadt ist El Ejido, 12.756 Hektar Plastik. Als kürzlich die rechtsradikale Vox ins andalusische Parlament einzog, wurde sie allein in El Ejido stärkste Kraft. So was war da schon im Februar 2000, ein Pogrom gegen Autos und Läden von Marokkanern.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.01.2019)