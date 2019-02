Wertkartentelefonierer: Das Ende der Schonfrist

Wie alle Verbrecher verwende ich ein Wertkartenmobiltelefon. Denn nur damit war ich bis zum heurigen Jahr bei meinen illegalen Aktivitäten vor dem Zugriff der Behörden sicher. Dass es Leuten wie mir – einem von geschätzten 3,5 Millionen Anonymtelefonierern – endlich an den Kragen geht, kann ich gut verstehen. Die Obrigkeit nimmt mit Fug und Recht an, ich hätte etwas zu verbergen. Und ich habe ja viel zu verbergen, ich möchte gar nicht erst mit der Aufzählung beginnen. Wer immer nur Daten schützt, vergisst leicht auf Menschenschutz. Man muss meine Mitmenschen vor mir in Schutz nehmen, und sei es nur vor der potenziellen Gefahr, die von mir ausgeht. Bis zum ersten September genieße ich noch eine kleine, unverdiente Schonfrist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.02.2019)