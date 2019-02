So fremd wie vertraut

Der Eishin Campus am Rand der Megametropole Tokio: Er ist das gebaute Hauptwerk des aus Wien gebürtigen Architekten, Theoretikers und Schriftstellers Christopher Alexander, geschaffen gemeinsam mit seinen Partnern im „Center for Environmental Structure“ in Berkeley, Kalifornien. Bei Parks Books liegt eine genaue Studie dieser Pionierleistung vor, herausgegeben von Eva Guttmann, Gabriele Kaiser und Claudia Mazanek: „Shifting Patterns: Christopher Alexander und der Eishin Campus“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.02.2019)