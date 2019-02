Kolossale Körper

Ludwig Boltzmann kam vor 175 Jahren zur Welt, am 20. Februar 1844. Die Geburt fand in der Nacht auf den Aschermittwoch statt, also zwischen Fasching und Fastenzeit. Darin lag, wie er später gern scherzte, der Grund für seine heftigen Gemütsschwankungen. Zuletzt wurden die Depressionen so arg, dass er sich an einem Fensterkreuz erhängte. So geschehen im September 1906 in Duino, an der Felsküste nahe Triest. Zwölf Jahre zuvor, beim Kongress der deutschen Naturforscher in Wien, hatte sich Boltzmann hingegen in übermütigster Stimmung befunden, weit ausgelassener, als man einem Wirklichen Hofrat zutrauen möchte. Da veranstaltete er doch tatsächlich eine Flugvorführung im Musikverein!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.02.2019)