Holpernd in die Republik

Anfang März 1919 traf sich die neu gewählte Konstituierende Nationalversammlung, das erste nach republikanischem Recht gewählte „Parlament“ im Hansen-Bau am Ring, dann ging es Schlag auf Schlag. Zwei Präsidenten der Nationalversammlung wurden gewählt, die sozialdemokratischen Wahlsieger schlugen Karl Seitz vor, der vom fünften März 1919 bis zum Dezember 1920 amtierte, zweiter Präsident wurde der christlichsoziale Prälat Johann Nepomuk Hauser. Der den Großdeutschen zustehende dritte Präsident konnte erst am zwölften März gewählt werden, weil der hiezu auserkorene Kandidat, Franz Dinghofer, erfolgreicher Linzer Bürgermeister, Anfang März erkrankt war. Mit Wirkung vom Folgetag wurde am 14. März der behäbige Staatsrat abgeschafft, Staatskanzler und Staatssekretäre in der neuen Rumpfverfassung als „Volksbeauftragte“ bezeichnet. Dann ging die neue Koalitionsregierung ans Werk, die bis zum Juli 1920 halten sollte. Die Konstituierende Nationalversammlung beschloss sodann am dritten April das Gesetz über die Landesverweisung und die Vermögensübernahme des Hauses Habsburg, eines der prägenden Verfassungsgesetze der Ersten Republik, aus dem die endgültige Ablösung vom „alten“ Österreich erkennbar wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.02.2019)