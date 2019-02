Ein Jahr nach dem Auftragsmord: Was doch passieren kann

Vor einem Jahr wurde in der Slowakei ein Auftragsmord verübt, der Investigativjournalist Ján Kuciak (27) und seine Verlobte, Martina Kušnírová (27), wurden in ihrem Haus erschossen. Das junge Paar war kurz vor der Hochzeit gestanden, die Archäologin Kušnírová wurde in ihrem Brautkleid beerdigt. Der Doppelmord löste die Protestbewegung „Für eine anständige Slowakei“ aus. Premierminister Robert Fico, über dessen Verbindungen zur kalabrischen Mafia Kuciak zuletzt recherchiert hatte, musste zurücktreten. Inzwischen sind die Mörder gefasst, auch auf den Auftraggeber verdichten sich die Hinweise. Meine Frau ist eine slowakische Filmregisseurin und bekam von den „Anständigen“ den Auftrag, einen Kurzfilm zum Jahrestag zu drehen. Ich kam nach Bratislava mit, um unsere anderthalbjährige Tochter zu hüten. Da sie noch gestillt wird, musste das in der Nähe der Drehorte geschehen. In der Nacht vor Drehbeginn bekam das Kind Fieber. Diese drei Drehtage waren meine bisher intensivste Zeit als Vater.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.02.2019)