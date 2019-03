Ist die liberale Demokratie zur Zumutung geworden?

Noch bis vor Kurzem galt in unseren westlichen Wohlstandsgesellschaften die Regel: Man darf über alles kritisch reden – außer über die liberale Demokratie; die war ein striktes Tabu. Selbstverständlich durfte man feststellen, dass viele demokratische Versprechen heute immer noch nicht eingelöst sind, dass viele Menschen das Vertrauen in ihre gewählten Repräsentanten und in demokratische Institutionen verlieren und dass echte Unterschiede zwischen den Angeboten der konkurrierenden politischen Akteure kaum noch erkennbar sind. Aber solcherlei Feststellungen zielten immer darauf, deutlich zu machen, wo einstweilen noch Defizite bestehen und in welche Richtung eine progressive, demokratische Politik sich künftig bewegen müsse. Sehr selten nur artikulierten sie Zweifel an der liberalen Demokratie selbst. In jüngster Zeit hat sich das auffällig geändert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.03.2019)