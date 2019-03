Acht Jahre nach Fukushima: Ein Lokalaugenschein

Nur der Sternenhimmel ist über mir. Das Thermalwasser im Steinbecken umspült mich angenehm warm. Die Luft ist frisch und klar. Ich bin allein in meinem Dachterrassenbad im Furutakiya-Hotel in der Stadt Iwaki Yumoto Onsen. Ohne ihn zu sehen, erahne ich den kleinen Ortsschrein unter mir in der Tiefe, gewidmet den Göttern der heißen Quellen von Yumoto Onsen. Ein einfacher Holzschrein mit grünem, geschwungenem Dach, zwei steinerne Löwenwächter links und rechts, die Wächterhäuschen geschmückt mit rot-weiß gestreiften, aufgeschlagenen Fächern. Ein dickes Tau aus Reisstroh mit weißen Zickzack-Papieren daran trennt die Welt der kami von der diesseitigen Welt. Zwei bronzene Glocken an Seilen. Ihr scheppernder Klang weckt die Aufmerksamkeit der Götter. Dazu klatscht, wer daran glaubt, dreimal in die Hände und murmelt oder denkt ein Gebet oder einen Wunsch. Gleich hinter dem Schrein ist der Eingang zu einem kleinen Wäldchen, in dessen Dunkelheit noch mehr kamisama wohnen. Unsichtbar, wie die Radioaktivität, die in der Präfektur Fukushima seit dem 11. März 2011 noch immer vielerorts vermutet, befürchtet, mancherorts auch gemessen und nachgewiesen wird, und derer man weiterhin mit Dekontaminierungsarbeiten Herr zu werden versucht. Abgetragenes Erdreich in schwarzen Plastiksäcken. Bei jedem Besuch eine neue, höhere, größere Hügellandschaft aus Müllsäcken, ein neues, provisorisches radioaktives Zwischenlager. Millionen von Säcken. Kein Endlager in Sicht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.03.2019)