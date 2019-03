Hart und rund um die Uhr

Vorab ein Blick in den Menschenstall als dominantes System der Ein- und Ausgesperrten: „noch nach Jahr und Tag wird man sich daran erinnern, an die bekannt gewordenen verübten Gräuel der jüngsten und allerjüngsten Vergangenheit, nämlich man wird sich daran erinnern müssen“, so könnte jemand sagen, dem jedwede Schlussstrichforderung fragwürdig erscheint und welcher sich angesichts des Rufes nach Verjährung mehr als verpflichtet fühlt, das Gedenken der Öffentlichkeit auch angesichts des allzeit drohenden Grauens in der Zukunft offen zu halten, wobei man sich nicht scheut, die nur allzu leicht unterdrückten Bedenken zu äußern, zumal ja von den Betreffenden (nach der „dienstlichen Ausübung“) stets versucht wird, jede Verantwortung von sich abzuwälzen, unter gleichzeitiger Herabwürdigung der Betroffenen („das Opfer war der Angreifer und ist selbst schuld“), bei gleichzeitig geforderter Aufrüstung der sogenannten Ordnungskräfte (und sei es mit splitterbesetzten Schlaghandschuhen: auch so was wird erzeugt), womit neuen Übergriffen und Vergehen im Dienst samt anschließenden fragwürdigen Gerichtsverfahren Vorschub geleistet wird und bei gleichzeitig verhängtem finanziellen Ruin zur totalen Einschüchterung der geschockten Behandelten führt (so sie überlebt haben), denn stillschweigend legitimiertes Herden- und Rudelverhalten samt Beißattacken gegen die Schwächsten bei Polizei, Mob und Militär („kommt rüber, dann könnt ihr sehen, wie ich ihm die Sterne zeige“) sind wenn vielleicht die (zur Entlastung beschworene) Ausnahme, so doch systemimmanent („zuerst einüben/aufhussen und dann nicht ausüben/zuschlagen: das wäre doch paradox“, „um die können sich anschließend die Traumatherapeuten kümmern“)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.03.2019)