Vor vier Jahren wurde ich in Bowling Green berühmt. Als man den neu angekommenen Writer in residence fragte, wie es ihm gefalle, sagte er, es gefalle ihm gut. Es sehe wie Bulgarien in den Achtzigern aus. Auch wenn ich nie in Bulgarien war: Die neuen Gebäude auf dem Campus sind Zeugen eines ungewollten Brutalismus – Beton, kleine Fenster, dunkle Gänge; Grau, Braun und die Universitätsfarbe Orange dominieren. In meinem Büro könnte der Parteisekretär einer Provinzhauptstadt sitzen. In meinem Seminarraum gibt es keine Fenster, dafür eine nicht abzustellende Klimaanlage. 40 Prozent der Energie der Vereinigten Staaten wird von Wohngebäuden verbraucht; der Green New Deal will sich auch darum kümmern. Überall rufen einem Hinweisschilder zu, was man zu tun und was zu lassen habe.

Wie schön aber sind die bulgarischen Achtziger im Mittleren Westen während dem Spring Break! Es ist milder geworden, der Schnee geschmolzen. Vögel zwitschern, im Carter Park zielen junge Menschen mit Frisbeescheiben auf Körbe. Die Studenten haben den Campus verlassen. Über das richtige Ferienverhalten klärt sie der Stall Talk auf den Toiletten auf: am Strand wegen der Diebstahlgefahr immer jemanden zurücklassen, wenn man ins Wasser gehe, es nütze nichts, Brieftaschen in Turnschuhen zu verstecken; Sonnencreme mit Schutzfaktor 50 aufwärts verwenden; gemäßigter Konsum alkoholischer Getränke; beim Geschlechtsverkehr darauf achten, mit wem und warum, Kondome verwenden. Meinem antiautoritären Wesen stößt all das bitter auf. Wer die Studenten mit grünen Hüten und die Studentinnen mit grün blinkenden Antennen auf dem Kopf acht Tage vor St. Patrick's Day feiern gesehen hat, wird den pädagogischen Furor vielleicht milder betrachten. Das allgemeine Besäufnis hieß St. Practice Day.