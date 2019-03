Was vom Bauhaus blieb

Elfenbeauftragte oder Neues Bauen? 2004 musste ich mich entscheiden. Eine Gastdozentur in der Hauptstadt von Island, wo die Bebauungspläne Rücksicht auf die Feenplätze nehmen. Oder die Morgenröte der Moderne. Es wurde schließlich ein Jahr Weimar. Meine Erwartungen waren nicht allzu hoch. Als ich jedoch einen Tag nach meiner Ankunft das helle Gebäude des Architekten Henry van de Velde, das nun die Bauhaus-Universität beherbergt, erstmals betrat, stand für einen Augenblick mein Atem still. Die Räume verströmten eine berückende Atmosphäre. Ich stand im lichtdurchfluteten Foyer, blickte in die Sonne und schloss die Augen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2019)