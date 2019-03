Das einsame Geschäft

Der 1949 in Cremlingen, Niedersachsen, geborene Manfred Trojahn zählt zu den renommierten Komponisten der Gegenwart. Er studierte in Hamburg Flöte bei Karlheinz Zoeller und Komposition bei Diether de la Motte, daneben absolvierte er ein Dirigierstudium bei Albert Bittner. Trojahn ist mehrfacher Preisträger und lehrt seit den 1990er-Jahren als Professor Komposition an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. Fünf Jahre nach der österreichischen Erstaufführung durch die Neue Oper Wien führt die Wiener Staatsoper eines von Trojahns erfolgreichsten Bühnenwerken auf: seinen „Orest“. Ein Gespräch.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2019)