„Herr ist Herr und Knecht ist Knecht!“

meine seele und meinen leib lege ich

diese nacht unter deinen mantel O BRIGHID

o sanfte ziehmutter CHRISTI des sündenlosen

o sanfte ziehmutter CHRISTI des

wundenvollen.



Als die letzten Töne der Glocke verklungen waren und der Pfarrer seine weiß-schwarzen Zelebrationskleider ausgezogen hatte, gingen die Trauernden ins Gasthaus, zum Stržinar, die Männer ernst, die Frauen verweint. Auch der grau gewordene alte Knecht Jernej, großgewachsen und hager, der vierzig Jahre beim alten, nun verstorbenen Bauern Sitar auf dem Hof gearbeitet hatte, setzte sich beim Stržinar auf die Bank. Alle werden wir in die Fußstapfen des Todes steigen, meinte Jernej, und er werde vielleicht der Nächste sein! „Na, Jernej, du sitzt aber breit und hochnäsig dort, wie der Hausherr! Wer hat geerbt, du oder ich?“, rief der junge Hoferbe dazwischen. Jernej schenkte sich Wein ein, hob das Glas, aber keiner der Trauergäste prostete ihm zu. Alle schauten abweisend und verdrossen. Jernej beklagte sich beim Bauern Sitar, dass es nicht schön sei, wenn man ihm beim Leichenschmaus nicht einmal einen Tropfen Wein gönne. Die Frau des Bauern, die Sitarica, warf Jernej Hochmütigkeit vor. Es sei ein verkehrtes Haus, wo der Knecht hinterm Ofen sitzt und die Stiefel am Buckel des Bauern abwischt, ergänzte die Schwiegermutter. Jernej spuckte an der Türschwelle aus und ging.

