Weißer Migrant in Afrika

Ich bin eigentlich gar nicht mehr beruflich in Afrika. Keine Zeitung hat mich hierher geschickt – auch nicht diejenige, in der ich hier schreibe, für die ich von hier aus zur Zeit der großen militärisch-politischen Krise 2010/11 fast täglich berichtet habe. Und als deren Korrespondent ich inzwischen beim Ministère de Communication in der Hauptstadt Yamoussoukro akkreditiert bin.



Ich bin vor beinahe 20 Jahren angekommen, in Absprache mit dem damaligen ivorischen Botschafter in Bonn, um Material zu sammeln für eine Tourismuswerbung der Côte d'Ivoire bei den Deutschen, die damals touristische Weltmeister waren. Man hoffte, sie würden außer Spanien, Italien, Griechenland und so fort auch einmal Westafrika entdecken.



Warum ich an der Côte d'Ivoire blieb? Zunächst, weil es galt, das Land und seine Menschen kennenzulernen. Über die vielen Jahre wurde mir eines Tages bewusst, dass ich mich inzwischen wie zuhause fühlte.

