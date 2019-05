Rumänische Feindschaften

Rumänien hat die EU-Präsidentschaft inne, neulich war Europatag, also richtete Präsident Johannis einen EU-Gipfel in seinem Hermannstadt aus, die große Regierungspartei PSD aber rief zu einer Großdemo mit Volksmusik nach Iaşi. Das war gewagt. Für die provinzielle PSD war die große Boomstadt Feindesland, PSD-Chef Liviu Dragnea war in Iaşi ausgebuht worden. Dragnea stand unter Druck: Da er nur daran denkt, wie er sich Haftstrafen entwinden kann, hat er sich mehrere Ex-PSD-Granden zu Gegnern gemacht, von seinem Wahlergebnis 45 Prozent sind in Umfragen nur noch 22 übrig.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.05.2019)

