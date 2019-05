Zucker, Brot und keine Peitsche

Vor hundert Jahren, im Mai 1919, kamen die ersten Kinder und Jugendlichen nach Oberhollabrunn in Niederösterreich. Aus dem cirka 50 Kilometer entfernten Wien wurden sie dorthin geschickt. Zuerst Dutzende, dann Hunderte, schließlich waren es knapp tausend verwahrloste Minderjährige, die durch Diebstähle, Einbrüche, Raubüberfälle oder nur durch Herumstreunen und Betteln als auffällig oder gesellschaftlich bedrohlich erlebt wurden. Die soziale und wirtschaftliche Situation am Ende des Ersten Weltkriegs war katastrophal. Vor allem Kinder und Jugendliche litten unter den Kriegsfolgen. Unzählige darbten an Hunger, waren verarmt, ohne Aufsicht und gerieten auf die schiefe Bahn, um ihre trostlose Lage zu verbessern. Die privaten Wohlfahrtsorganisationen und politischen Verantwortungsträger waren überfordert. Aber was tun? Ein ausgebildeter Lehrer im Wiener Jugendamt hatte viele Ideen, die er für kurze Zeit auch realisieren konnte.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.05.2019)

Meistgekauft