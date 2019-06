Literarische Familientreffen: Fast Food fürs Regal

Zwei Uhr fünfundvierzig morgens, der Wecker mahnt zum Aufbruch. Im Halbschlaf in die Klamotten, das Auto wartet seit dem Abend bepackt vor dem Tor. Über Mikulov und Brno geht es Richtung Prag, ich am Beifahrersitz, zu meinen Füßen: Laptop, Aufnahmegerät. Robert Gampus am Steuer, sein sind Kamera und Stativ, die auf der Rückbank ihrem Einsatzort entgegenschaukeln. Es wird ein langer Tag werden. Ich döse ein; schrecke jedes Mal hoch, rucken wir über eine der Kanten der aufgefrorenen Betonplatten der Autobahn.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.06.2019)

Meistgekauft