Vietnam-Krieg: Diese Hölle auf kleinstem Raum

Kürzlich hat es sich wieder einmal gejährt, das Datum der demütigenden Niederlage der Franzosen im vietnamesischen Hochland von Dien Bien Phu gegen die aufständischen Vietminh, der 7. Mai 1954. Wer sich darüber informieren will, kann den Wust an internationaler Militärliteratur übergehen und gleich nach dem Buch „Hell in a Very Small Place“ greifen – ein Buch des gebürtigen Österreichers Bernard B. Fall.



Im Wien des Jahres 1937 misstraute das jüdische Paar Anna Seligmann und Leo Fall dem prekären Frieden und schickte den elfjährigen Sohn Bernhard nach Frankreich. Gerade noch rechtzeitig, denn mit dem „Anschluss“ verengten sich die Möglichkeiten für die Eltern, die schließlich beide von den Nazis umgebracht wurden. Sohn Bernhard, nun Bernard, hatte das Glück, in einer französischen Grundschule – wo er die Sprache der Einheimischen zur Perfektion aufsaugte – unterzukommen. Wenig später, als 16-Jähriger, begann er, der Résistance zuzuarbeiten. Für seine konspirativen Dienste zeichnete ihn das siegreiche Frankreich mit der Médaille de la France libérée aus.



Nach 1945 stand dem attraktiven jungen Mann, polyglott und französischer Staatsbürger, die Nachkriegswelt offen. Studium in Paris und München. Fast unausweichlich dann auch ein Fulbright-Stipendium für die Vereinigten Staaten, wo ihn die journalistische Leidenschaft packte. Frankreich, dessen Militärführer die Niederlage 1940 gegen die deutsche Wehrmacht mit der Wiederherstellung der kolonialen (äußerst grausamen) Herrschaft in Indochina wettmachen wollten, versank rasch im Sumpf des ersten Vietnamkriegs. Bernard B. Fall, nicht nur polyglott und Inhaber eines französischen Passes (womit er, im Gegensatz zu anderen Korrespondenten, die französischen – damals stark mit deutschen und österreichischen Fremdenlegionären durchsetzten – Kampftrupps begleiten durfte), machte sich rasch einen respektierten Namen.

Saigon, die Mär von damals gilt ungebrochen, war für Berichterstatter, abgesehen vom Fegefeuer des Kriegs gegen die nationalrevolutionären Kommunisten, ein Traumort: elegante Hotels, exquisite französische Küche, gefällige Cafés und Bars, Alkohol, Opium – und nicht zuletzt hübsche Frauen.



Irgendwie verstanden sich alle Mitglieder dieser journalistischen Bruderschaft als Figuren aus André Malraux' „La voie royale“ . In diesem Milieu erwarb sich Bernard Fall den Ruf eines unbestechlichen Analytikers, der sich auch nicht scheute, die Fehler der französischen Führung aufzuzeigen und das Scheitern des Feldzugs vorherzusagen.

Mit der Kapitulation in Dien Bien Phu im Mai 1954 war es dann so weit: Frankreich schied aus (und widmete sich fürderhin verbissen der Verteidigung von Französisch-Algerien), Vietnam wurde geteilt, und Washington, zuerst zögerlich, dann immer begieriger auf einen Schlagabtausch mit den Kommunisten, zog als neuer Hausherr in Südvietnam ein. Der zweite Vietnamkrieg begann zu köcheln (er endete bitter am 29. April 1975 im Chaos des kapitulierenden Saigon).

Bernard B. Fall war nach den Ereignissen in Dien Bien Phu in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt, wo ihm die afroamerikanische Howard-University in Washington D. C. eine Professur für internationale Politik anbot. Hier konnte Fall seine fast unerschöpflichen Erfahrungen aus den Vietnam-Jahren zu akademischen Papers und Büchern verdichten; nach dem bereits zitierten Text vor allem mit „Street without Joy“ und „The Two Vietnams“.

Je hoffnungsloser die USA im vietnamesischen Sumpf versanken, desto eifriger lasen die militärischen Analytiker die Fall-Bücher. Zwar galt ihnen Bernard Fall als „Abenteurer“, doch seine Kenntnisse des Milieus machten ihn attraktiv. Allerdings nahm er sich kein Blatt vor den Mund: „Wenn die USA in Vietnam die Fehler der Franzosen wiederholen“, dies als eine seiner Grundthesen, „werden auch sie als Verlierer enden.“



Trotzdem griff das Pentagon widerstrebend auf seine Expertise zurück und entsandte ihn mehrfach als Fact-Finder nach Vietnam. Wie früher bei den Franzosen, tauchte er auch diesmal immer wieder bei den kämpfenden Truppen auf, die ihn, den Zivilisten, voller Hochachtung als „soldier's scholar“ ehrten. Bei einer dieser Inspektionen trat Fall am 21. Februar 1967 auf eine Landmine. Er war sofort tot.



Könnten wir unseren gebürtigen Österreicher aus dem Grab Kurzurlaub machen lassen, müsste er sich über das heutige Vietnam wohl wundern. Der Hunderte Milliarden Dollar teure militärische Kreuzzug gegen den „Kommunismus“ konnte die lang erkämpfte Unabhängigkeit von Vietnam nicht verhindern. Zwar regiert in Hanoi eine kommunistische Nomenklatura, aber diese gefährdet in keiner Weise die westliche Welt. Im Gegenteil: Kapitalistische Firmen lassen in Billiglohnfabriken Konsumartikel fertigen, und westliche Devisentouristen, die vom Krieg keine Ahnung mehr haben, stürmen das Land mit seinen schillernden Landschaften.

Frankreich und die USA hätten sich den Aufwand sparen können. Irgendwie hat das Bernard B. Fall aufgrund seiner Wiener Gene immer schon gewusst. ■

