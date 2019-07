Ein Misserfolg namens "Moby Dick"

Manchmal frage ich mich, wie Herman Melville auf unsere Zeit reagieren würde, wenn er heute aus einem 128 Jahre währenden Schlaf erwachte, ähnlich wie Rip van Winkle in der Geschichte von Melvilles Zeitgenossen und frühen Förderer Washington Irving. Er war seiner Zeit so weit voraus, er passte so wenig in sein soziales Umfeld. Welche Zeit wäre wohl die kongeniale für ihn gewesen?



Er liebte die Geschwindigkeit. Mit seiner Pferdekutsche jagte er über die unbefestigten Straßen Westmassachusetts' in einem Tempo, das ihm den Beinamen Jehu einbrachte und dazu einen schweren Unfall mit langer Bettlägrigkeit. An unsere schnellen Fortbewegungsmittel hätte er sich problemlos gewöhnt. Er war fasziniert vom Observatorium der Astronomin Maria Mitchell auf Nantucket. Wie hätte ihn erst Cern begeistert!



In seinen späten Jahren sammelte er alles, was aus meeresbiologischer und nautischer Sicht von Interesse war. „Moby Dick“ wurde schon öfter von ökologischen Interpreten vereinnahmt, einseitig zwar, aber nicht ganz zu Unrecht. Als lebenslänglicher Autodidakt mit unstillbarer Neugier hätte er sich für die wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften unserer Zeit sicherlich interessiert.

