Es begann damit, dass meine Mutter mich Josef taufte. Und, dass ich bald darauf sterbenskrank wurde. In der Not wusste sich meine Mutter zu helfen. Sie betete, und ich wurde wieder gesund. Später wurde meine Schwester sterbenskrank, sie war so gut wie tot. Die Spitalsärzte hatten sie aufgegeben. Meine Mutter betete, und meine Schwester wurde gesund.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.08.2019)

Meistgekauft