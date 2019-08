Sopron, 19. August 1989: Flucht in den Westen

An der ungarisch-österreichischen Grenze nächst Sopron nutzen Hunderte DDR-Bürger das Paneuropäische Picknick zur Flucht in den Westen. Der Kollaps des Ostblocks kündigt sich an. Ein Ereignis von Weltrang – und wie heute daran gedacht wird.