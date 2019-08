Die Schuld und die Angst

Vor 400 Jahren brachte ein niederländisches Kriegsschiff die ersten Schwarzafrikaner aus Angola in Virginia an Land. Das Zeitalter der Sklaverei begann in Nordamerika – es mündete in den Sezessionskrieg. Und in einen Rassismus, der mittlerweile – wieder – das Weiße Haus erreicht hat.