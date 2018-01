Langläuferin Stadlober erstmals auf dem Weltcup-Podest

Langläuferin Teresa Stadlober hat ihren ersten Weltcup-Podestplatz geschafft. Die 24-jährige Radstädterin belegte am Samstag in Val di Fiemme im Massenstart in der klassischen Technik über 10 km Rang drei. Sie musste sich auf der vorletzten Etappe der Tour de Ski nur der Norwegerin Heidi Weng und der Finnin Krista Pärmäkoski geschlagen geben.

Stadlober sorgte für den erst zweiten ÖSV-Damenpodestrang in der Weltcup-Geschichte nach Maria Theurl bei der WM 1999 über 15 km Freistil. Die Erleichterung über den lang ersehnten Podestplatz war bei Teresa Stadlober groß. "Ich habe echt hart dafür gearbeitet, ich war heuer schon ein paar Mal knapp dran. Es freut mich sehr, dass es diesmal aufgegangen ist", sagte die Salzburgerin, die von ihrem Vater Alois betreut wird. Die anspruchsvolle Strecke mit den langen schweren Anstiegen sei ihr entgegen gekommen. Auf der letzten Etappe wolle sie sich nach vorne orientieren. "Ich werde von Anfang an Gas geben und hoffe, noch etwas gutzumachen. Es wird noch einmal ein hartes Rennen, ein Fight bis zum Schluss."

(APA)