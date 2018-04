Darts-Legende Bristow stirbt überraschend mit 60

Einer der ersten großen Dart-Sportler, Eric Bristow, ist tot. Wegen seines Londoner Cockney-Akzents war Bristow als "The Crafty Cockney" bekannt. Typisch für ihn war auch sein einzigartiger Wurfstil, bei dem er den kleinen Finger stark abspreizte. Lange Zeit führte er in den Achtzigern die Weltrangliste an, erzielte unzählige Erfolge bei internationalen Dartwettkämpfen.

Bristow entdeckte und förderte Phil Taylor, der als 16-maliger Weltmeister den Darts-Sport revolutionieren sollte.

1987 kam der Karriereinschnitt - Bristow erkrankte an "Dartitis": So wird ein bei diesem Sport verbreitetes psychisches Problem genannt, den Pfeil beim Abwurf loszulassen. Bristow konnte seine Dartitis in den darauffolgenden Jahren zwar allmählich überwinden und sogar 1990 an die Spitze der Weltrangliste zurückkehren, doch seine alte Form erlangte er nie wieder.

Im Jahr 2000 zog sich Bristow aus dem Profi-Dartsport zurück, war aber weiterhin bei Show-Turnieren präsent. 2007 hörte er ganz auf.

Am 5. April starb Bristow am Rande der Premier League Darts 2018 in Liverpool an einem Herzinfarkt.

Auch der österreichische Darts-Profi Mensur Suljovic zollte Bristow auf Twitter Tribut:

Worst thing that happened today, we lost my darting hero @ericbristow! You’ll never be forgotten! RIP pic.twitter.com/UHQEj7NY4E — Mensur Suljovic (@MensurSuljovic) 5. April 2018

(Reuters/red.)