Britische Snowboarderin starb an ihrem 18. Geburtstag

Sie war eine der besten Nachwuchssnowboarderinnen des Landes, schreiben britische Zeitungen nach dem Tod von Ellie Soutter: Die Sportlerin, die im Vorjahr als einzige des britischen Teams eine Medaille beim Europäischen Olympischen Jugendfestival in der Türkei gewann, ist am Mittwoch, an ihrem 18. Geburtstag, gestorben. Details zur Todesursache wurden noch nicht bekannt gegeben.

Sie sei eine der besten aufstrebenden Snowboarderinnen gewesen, schrieb auch der Ski und Snowboardverband des Landes. Ihre Spezialgebiete waren Freeride und Boardercross. Sie habe auf die Olympischen Winterspiele in Peking 2022 hintrainiert, zudem war sie ausgewählt für die Junior-Weltmeisterschaft, die ab August in Neuseeland stattfindet.

