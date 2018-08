"Nein zu Rassismus": Türkischer Erstligist läuft mit Özil-T-Shirts auf

Bei einem Testspiel zwischen den beiden türkischen Fußballclubs Yeni Malatyaspor und Gazisehir Gaziantep erschien der Erstligist Malatyaspor in speziellen Dressen. Auf ihren T-Shirts war das Konterfei von Mesut Özil zu sehen. Neben dem Foto Özils stand: "Wir sind bei dir" und "Nein zu Rassismus".

Der Sportclub postete Fotos davon auf Twitter. Auf weiteren Social Media-Plattformen teilte Yeni Malatyaspor mit: "Unsere Fußballer sind mit den Shirts aufs Feld, um zu zeigen, dass sie Mesut Özil unterstützen."

Vor zwei Wochen war Özil aus dem deutschen Nationalteam zurückgetreten und hatte auf Twitter Rassismusvorwürfe gegen den Deutschen Fußballbund erhoben. Nach dessen Rücktritt sagte auch der türkische Fußball-Verband (TFF) dem Stürmer Unterstützung zu. Der TFF-Verbandschef Yildirim Demirören verurteile "die Behandlung, der er ausgesetzt war" und die "Drohungen sowie die aufgrund seiner Wurzeln herabwürdigenden Botschaften".

Özil war vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland wegen Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Kritik geraten. Später verteidigte er die Fotos: "Ich würde es sogar wieder machen." Deutschland scheiterte bei der WM in der Vorrunde. Yeni Malatyaspor konnte das Spiel am Wochenende gegen Gazisehir Gaziantep am Ende mit 2:1 gewinnen.

(Red.)