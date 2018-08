Donald Trump als Spielverderber

Die türkische Lira hat in den vergangenen Wochen dramatisch an Wert verloren. Die Devisenmärkte sind in Aufruhr, Kapitalanleger werden zusehends nervöser und Präsident Erdoğan rief seine Landsleute zu Stützungskäufen auf. Auch in den Führungsgremien der Fußballklubs herrscht Unruhe – denn sie trifft die Währungskrise besonders hart. Denn die Vereine, die das Gros ihrer Spieler, vor allem Legionäre, in Euro oder Dollar bezahlen, müssen ob des ungünstigen Wechselkurses mehr Geld ausgeben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.08.2018)