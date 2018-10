Eishockey-Hits mit KHL-Klubs und Kanadiern

Wien. Wer ein echter Eishockeyfan ist, muss dieser Tage in den Kagraner Eispalast pilgern. Im Rahmen der World Games 2018 hält die Kontinental Hockey League, Russlands Pendant zur US-Profiliga NHL, mit zwei Spielen Hof in Wien. Im ersten Kracher trifft Slovan Bratislava am Freitag auf CSKA Moskau (18.30 Uhr). Im zweiten Duell bekommt es das slowakische Team am Sonntag (17 Uhr) mit St. Petersburg zu tun.

Eishockeylegenden sind dann live zu sehen. Darunter mehrere Olympiasieger, Stanley-Cup-Champions sowie The Magic Man höchstpersönlich: Tripel-Goldmedaillengewinner Pavel Datsyuk (Tickets ab 15 €). Christian Feichtinger, Manager der Erste Bank Eishockey Liga, sagt: „Es ist eine Ehre, Spieler dieses Kalibers begrüßen zu dürfen. Diese Spiele sind eine tolle Werbung für den Sport und eröffnen unserer Liga neue Möglichkeiten.“

Lockruf der A-WM

Auch die A-WM 2019 rückt näher, dann spielt Österreich in Bratislava wieder im Konzert der Großen mit. In der Vorbereitung auf das Turnier (vom 10. bis 26. Mai 2019) warten attraktive Vorbereitungsspiele. Der Verband bestätigte am Dienstag 15 Tests gegen A-Nationen, mit dem Highlight am 7. Mai. Dann ist Rekordweltmeister Kanada in Wien zu Gast.

Die Auswahl von Teamchef Roger Bader, der Österreich im vergangenen Mai in Kopenhagen zum ersten Klassenerhalt seit 14 Jahren geführt hat, bestreitet Spiele in Wien, Klagenfurt (Österreich-Cup vom 7. bis 9. Februar gegen Norwegen, Dänemark, Frankreich), Linz (Tschechien), Salzburg und Innsbruck (jeweils Slowakei). „Wir brauchen solche Spiele, um besser zu werden. Wir müssen lernen.“

