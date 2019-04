Ringen: Martina Kuenz verlor Finale und holte EM-Silber in Bukarest

Martina Kuenz hat bei den Ringer-Europameisterschaften in Bukarest am Donnerstag die Silbermedaille geholt. Die 24-jährige Tirolerin, die am Vortag ins Finale eingezogen war, musste sich in der Klasse bis 76 kg der Türkin Yasemin Adar mit 1:6 geschlagen geben.

Nach zwei Bronzemedaillen bei der EM bzw. WM im Vorjahr bedeutete EM-Silber die dritte Medaille bei Großereignissen für Kuenz. Sie qualifizierte sich damit auch für die Europa-Spiele im Juni.

