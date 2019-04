David Lama, der Superstar der Berge

David Lama vereinte eine geradezu schüchterne Zurückhaltung mit schier unbegrenztem Selbstbewusstsein. Der Tiroler mit den nepalesischen Wurzeln galt als das Nonplusultra des Alpinismus, ein einstiges Kletter-Wunderkind, das den Weg ins Hochgebirge wählte – und auch dort begeisterte. Aus dem erst 28-Jährigen sprach die Erfahrung eines langen Bergsteiger-Lebens, ein Leben zwischen senkrechten Wänden und Todeszone. Auch wenn es nach Klischee klingt - das Bergsteigen war seine Berufung, das Risiko sein ständiger Begleiter. „Die relevante Frage ist: Bin ich bereit, das Risiko, das gefordert ist, einzugehen, oder nicht?", erklärte er einmal im „Presse“-Gespräch.

Lama wurde am Mittwoch in Kanada mit allergrößter Wahrscheinlichkeit von einer Lawine in den Tod gerissen. An seiner Seite verunglückt sind der Ötztaler Weltklasse-Kletterer Hansjörg Auer, 35, und der bekannte US-Bergsteiger Jess Roskelley, 36. Der kanadische Nationalparkdienst bestätigte, dass drei Kletterer versucht haben, die schwierige Ostwand des Howse Peak (3295 m) im Banff Nationalpark zu besteigen. Aus der Luft seien mehrere Lawinenkegel zu erkennen gewesen, außerdem Kletterausrüstung. Eine Bergung war wegen der großen Lawinengefahr bis Freitag nicht möglich. "Parks Canada spricht den Familien, Freunden und geliebten Menschen der Bergsteiger sein aufrichtigstes Beileid aus", heißt es bereits in einem offiziellen Statement.

Lama war ein Meister dessen, was in der Welt des Alpinismus in Vorträgen, Interviews und Postings zelebriert wird: Das Bergsteigen als kreativen Prozess zu transportieren, die eigene Kletterei philosophisch zu untermauern, mitunter auch zu überhöhen. "Wie ein Künstler auf einem weißen Blatt Papier", stehe er vor eine Felswand, erzählte Lama. "Klettern ist nur die Übertragung von einer Idee in deinem Kopf auf den Berg. Das ist für mich auch das Schönste am Bergsteigen."

Die Kontroverse

Begonnen hat seine Karriere aber mit einem Skandal. Nachdem der Sohn einer Innsbruckerin und eines nepalesischen Bergführers schon im Kindesalter als eines der größten Kletter-Talente galt (Himalaya-Legende Peter Habeler war sein Förderer) und schon als Jugendlicher in seiner ersten Weltcupsaison Bewerbe im Bouldern und Vorstieg gewann, sah Lama in der Halle keine Ziele mehr. "Richtiges Klettern ist für mich am Fels", sagte er, sein erstes großes Projekt sollte die erste Begehung des Cerro Torre im äußersten Süden von Argentinien im Freistil werden.

Weil für sein Kamerateam die Wand aber mit Haken und Fixseilen versehen wurde, hieß es, Lama betreibe "Show-Alpinismus". Vom Hochmut eines 19-Jährigen war die Rede, auch Reinhold Messner zürnte. Drei Jahre später gelang Lama die berüchtigte Kompressor-Route am Cerro Torre dann erstmals frei und ohne Hilfsmittel. Messner staunte, der Sanktus der Südtiroler Legende war ihm fortan sicher.

Erstbesteigungen als größtes Abenteuer

Nicht nur wegen seiner Leistungen, auch dank Sponsor Red Bull und zahlreicher Filmprojekte war Lama der Superstar unter den Bergsteigern. Spektakuläre Bilder sei er aber überhaupt niemandem schuldig, stellte er vor seinen Projekten klar. Schließlich hatte er den Wettkampf-Trubel ganz bewusst gegen die Einsamkeit im Hochgebirge getauscht. Aber: "Es reizt mich schon zu überlegen, wie ich meine Abenteuer erzählen kann."

Die größten Abenteuer, die es im Gebirge zu finden gibt, sind die Erstbesteigungen – für Lama der wahre Kern des Bergsteigens. Dafür setzte er sich in den vergangenen Jahren auch intensiver mit Nepal, der Heimat seines Vaters, auseinander. Dort gelang ihm im vergangenen Herbst im Alleingang die Erstbesteigung des Lunag Ri (6895 m). Zwei Versuche hatte er zuvor abbrechen müssen, unter anderem weil sein Partner Conrad Anker beim Aufstieg einen Herzinfarkt erlitten hatte. "Eine der intensivsten Zeiten, die ich je an einem Berg verbracht habe", meinte Lama nach seinem letzten großen Erfolg im Vorjahr.

Rund ein halbes Jahr später trauert die Alpinistenszene um einen ihrer größten Söhne. "Das Risiko, das man bereit ist einzugehen, spiegelt die Überzeugung vom eigenen Tun wider", hatte Lama im Interview erklärt. Gegen die Naturgewalt war auch der beste Bergsteiger seiner Generation machtlos.

