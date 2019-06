Football in Europa ist eine Österreich-Angelegenheit

Zum ersten Mal seit drei Jahren gibt es im Football wieder einen Bewerb auf europäischer Club-Ebene, die European Club Team Competition. Bei 13 teilnehmenden Teams aus elf verschiedenen Nationen kann das Gipfeltreffen im Finale am Samstag am Innsbrucker Tivoli gar nicht mehr Österreich-Bezug haben: Die Swarco Raiders Tirol empfangen die Dacia Vikings um die Krone Europas.

Die Tiroler haben beide bisherigen Aufeinandertreffen gegen die Wiener in der heurigen Austrian Football League (AFL) für sich entschieden und sind im Grunddurchgang mit zehn Siegen aus ebenso vielen Spielen sogar unbesiegt geblieben. "Natürlich will man uns die Favoritenrolle aufdrücken, aber am Ende des Tages wissen wir, dass die Vikings in großen Spielen Großes leisten. Darum müssen wir unser bestes Spiel abliefern", sagte Raiders Headcoach Shuan Fatah.

Chris Calaycay, der Trainer von Rekordmeister Dacia Vikings, nimmt die Rolle des Underdogs gerne an: "Es ist schwer, die Raiders in ihrem Heimstadion zu schlagen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand damit rechnet, dass wir gewinnen." Am Samstag (Spielbeginn 19.00 Uhr) zählen jedoch nicht die vergangenen Erfolge, denn im Finale entscheidet nur ein Spiel über den Titel.