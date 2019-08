Beach-Volleyball: Doppler/Horst scheitern in Gruppenphase

Die größten österreichischen Hoffnungsträger Clemens Doppler/Alexander Horst sind beim Beach-Volleyball-Major in Wien bereits in der Gruppenphase gescheitert. Die Vorjahresviertelfinalisten unterlagen am Donnerstagabend den deutschen WM-Zweiten Clemens Wickler/Julius Thole 0:2 (-25,-18) und wurden diesmal nur 25.

Ebenfalls ausgeschieden sind Robin Seidl/Philipp Waller. Martin Ermacora/Moritz Pristauz erreichten hingegen die K.o.-Phase, ihre Gegner am Freitag in der Zwischenrunde sind noch offen. Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig stehen bereits im Achtelfinale, sie treffen am Freitagvormittag auf die kanadischen Weltmeisterinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes.

