Belgier Bjorg Lambrecht nach Sturz bei Polen-Radrundfahrt verstorben

Der belgische Profi Bjorg Lambrecht ist nach einem schweren Sturz auf der dritten Etappe der Polen-Radrundfahrt verstorben. Die gab sein Team Lotto Soudal am Abend bekannt. "Die schlimmste mögliche Tragödie, die die Familie, Freunde und Teamkollege Bjorgs treffen konnte, ist passiert... Ruhe in Frieden Bjorg", twitterte sein Team.

Mehr dazu in Kürze..

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... ❤️ pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt