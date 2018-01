Schneeball-Gate als falscher Patriotismus

Henrik Kristoffersen ist ein großartiger Sportler. Sein womöglich größter Sieg war es nicht, in Kitzbühel an Marcel Hirscher vorbei zu kurven. Der Norweger hat den „Unterbelichteten“, die im Rahmen des Schladminger Nachtslaloms mit Schneebällen nach ihm geworfen haben, gezeigt, wie echte Stars reagieren, in welches Licht sie Dummheiten, Fehler, solch plumpe Störaktionen stellen.