Die vielen Facetten des Salzburger Erfolgs

Viel hatte nach der 2:4-Hinspielniederlage in Rom eine Woche zuvor nicht mehr für Salzburg gesprochen. Österreichs Meister schien gegen ein starkes Lazio an seine Grenzen gestoßen, und als die Italiener Donnerstagabend auch im Rückspiel in Führung gingen, Salzburg zumindest noch drei Tore benötigte, schienen für das junge Team von Marco Rose die letzten Minuten dieser Europacupsaison angelaufen. Anders als die meisten Beobachter aber glaubte Salzburg das Spiel zu keinem Zeitpunkt verloren, weil das Vertrauen in die eigenen Stärken schier unendlich groß ist. Die Begegnung entwickelte plötzlich eine bemerkenswerte Eigendynamik, die nicht bloß auf zwei Tore nach abgefälschten Schüssen zurückzuführen ist. Salzburg hatte diese Eigendynamik, angetrieben vom Halbfinaltraum, regelrecht erzwungen.