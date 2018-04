Um einen Punkt mehr als Peter Pacult

Rapid hat seit zehn Jahren keinen Titel mehr gewonnen. Auch in dieser Saison war Salzburg in der Liga bzw. Sturm im Cup besser. War das Erreichen des Cupfinales im Vorjahr das Trostpflaster, so ist es in dieser Saison das fixe Europacupticket. Dass Grün-Weiß nach dem erfrischenden 4:1 gegen Admira sogar von Platz zwei und der Champions-League-Qualifikation träumt, ist Folge der erstaunlichen Trefferausbeute: 21 Tore in sechs Spielen.