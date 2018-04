Warum Salzburgs Finaltraum weiterlebt

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg steht also wieder einmal mit dem Rücken zur Wand. Schon im Viertelfinale der Europa League hatte die Mannschaft von Marco Rose in Rom bei Lazio mit 2:4 verloren, um nach einem 4:1 in Wals-Siezenheim doch noch aufzusteigen. Diesmal ist die Hypothek eine noch größere, das 0:2 bei Olympique Marseille hat vorerst für klare Verhältnisse in diesem Vergleich gesorgt.