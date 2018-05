Das Jammertal von Favoriten

Wer gegen WAC, einen der schwächsten Klubs in der Bundesliga, sogar im zweiten Anlauf (1:2) verliert, hat durchaus ein schwerwiegendes Problem. Es ist bezeichnend für einen Verein wie Austria, in welches Jammertal man sich so nachhaltig verirren kann, partout aber jede Ausfahrt auslässt, die Besserung versprechen könnte.