Spielen – oder mauern, foulen und kontern

Die Fußball-WM in Russland steckt vorerst voller Überraschungen. Nicht die üblichen Verdächtigen, Pardon: Favoriten setzen sich trocken durch, sondern müssen Rückschläge hinnehmen, die dem Spiel und dem Turnier neue Brisanz verleihen. Dem Fan kann es nur recht sein, egal, ob Deutsche, Brasilianer und Argentinier wie Rohrspatzen über Fouls, monotone Blocktaktik und Referees schimpfen.

Zahlen lügen nie, sie dokumentieren sportliche Errungenschaften. Erst dreimal in der Historie der Fußball-WM gewann der spätere Titelgewinner nicht im Auftaktspiel. Damit stehen Brasilien (1:1 gegen Schweiz), Argentinien (1:1 gegen Island) und Deutschland (0:1 gegen Mexiko) eigentlich schon mit dem Rücken zur Wand. Nur, warum plagen sich diese Fußballgrößen so in Russland?

Dass sich dieses Trio im jeweiligen Auftaktspiel nicht durchsetzt, gab es bei noch keiner WM. Ein Novum also, das trotzdem noch keine Renaissance im Fußball darstellt. Es gibt jedoch Muster, die genauere Analysen verdienen. Die (vermeintlichen) Favoriten haben mehr Ballbesitz, deutlich mehr sogar. Das DFB-Team hatte 61 Prozent, Argentinien sogar 72. Vorteil brachte es aber keinen, weil die gegnerische Abwehr stets unheimlich dicht gedrängt im Strafraum mauerte. Überfallsartige Konter ergaben sich zwangsläufig, doch weder Island noch Mexiko verstanden daraus Kapital zu schlagen. Hätten beide Mannschaften einen Topstürmer parat, würde man längst von Sensationen oder Wachablösen schwärmen.

Das Dilemma der spieldominierenden Teams verdeutlicht sich auch in der Schwäche des eigenen Stars, des Spielmachers. Bleiben Genies bzw. Filigrantechniker wie Lionel Messi oder Mesut Özil unauffällig, lustlos oder werden mit hartem Tackling und Doppeldeckung aus dem Spiel genommen, ist es erstaunlich schnell um die tatsächliche Spielqualität der Großen geschehen. Nur Brasilien kennt dieses Problem nicht.

Erleben wir aber eine WM, die Mittelklasseteams bzw. Außenseiter bevorzugt, weil sie endgültig gelernt haben, die Anmut des Spiels mit Körpereinsatz und Abwehrwällen zu torpedieren? Zerstören satt aufbauen ist allerdings keine Innovation, sondern ein altbekanntes Stilmittel. Letzten Endes setzte sich bei WM-Endrunden jedoch immer die Qualität durch. Es gibt keine Überraschungsweltmeister.

Argentinien sollte in der eigenen Historie forschen. WM 1990 in Italien, damals unterlag der Titelverteidiger zum Auftakt Kamerun mit 0:1. Deutschland? Ist sicher eine Turniermannschaft, aber hat alle Warnsignale überhört. Das ist vielleicht die wahre Überraschung dieser WM. Brasilien könnte sich Spanien durchaus als Vorbild nehmen. Bei der WM 2010 in Südafrika verloren die Iberer, später Champion, ihr Auftaktspiel mit 0:1. Gegen wen? Die Schweiz.

