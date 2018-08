Salzburg: Wie man elf gravierende Negativerlebnisse verarbeitet

Salzburg ist zum elften Mal in der Qualifikation zur Champions League gescheitert. Jedes Negativerlebnis, das mit einer solch herben Enttäuschung, einem "Drama daham", endet, transportiert Emotionen, verleitet zu schnellen Aussagen oder Reaktionen. Es ist also umso bewundernswerter, mit welcher Besonnenheit Trainer Marco Rose diesen Rückschlag – in der Öffentlichkeit – betrachtete. Dabei gibt es so viele Fragen, die gestellt und beantwortet werden müssen.