Deutschland oder Türkei? Fußball, Menschenrechte oder Nettogewinn

Deutschland oder Türkei? Das ist die Frage, der sich heute das Uefa-Exekutivkomitee in Nyon stellen muss, um den Gastgeber der EM 2024 zu bestimmen. 18 Funktionäre sind stimmberechtigt, zwei scheinen verhindert – die Entscheidung obliegt also 16 Vertretern. Bei einer Patt-Stellung votiert Uefa-Präsident Aleksander Čeferin.



Der Evaluierungsbericht der Uefa bescheinigte der Türkei letztlich Defizite. Menschenrechte, Pressefreiheit, Wirtschaftslage und Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der auch für Fußballfunktionäre als Reizfigur gilt, weil Korruptionsskandale in der Süper Lig glattgebügelt werden, sprächen für Deutschland. Dort ist man allerdings hochgradig nervös. Denn was Umfragen vor Wahlen wirklich wert sind, ist bekannt: Nichts.