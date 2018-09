Der Mittelfinger des Rapid-Trainers

Rapid kann siegen, sich blamieren – in der Europa League überraschen, Besserwisser wird immer etwas stören. Österreichs populärster Klub weckt eben Emotionen. Daher fällt es so fatal ins Gewicht, wenn Trainer Goran Djuricin die Nerven verliert. Die „Mittelfinger-Kratz-Geste“ nach dem Cupsieg in Mattersburg war entbehrlich, alle Ausreden dazu peinlich.