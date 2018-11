Erfolgreich, sympathisch und authentisch

Marcel Hirscher und Anna Gasser sind Österreichs Sportler des Jahres. Beide haben ihre Auszeichnung nicht nur aus dem Vorjahr verteidigt, sondern der Skistar und das Snowboard-As haben haben sie mit Leistungen, Siegen und Olympiagold auch vollkommen zu Recht erhalten.

Im Fall von Hirscher ist der Erfolgsweg auch ganz klar ausgesteckt. Wer siebenmal en suite den Gesamtweltcup gewinnt, bei Winterspielen siegt, muss auch zum fünften Mal Sportler des Jahres werden. Dass der 29-Jährige damit einen Rekord eingeheimst und Hermann Maier in dieser Beliebtheitswahl überholt hat, ist bloß eine Randnotiz.

Hirschers Übermacht und Momentum müssen Größen wie Tennisstar Dominic Thiem, Rodel-Olympiasieger David Gleirscher, Dakar-Winner Matthias Walkner oder Super-G-Olympiasieger Matthias Mayer einfach akzeptieren.

Warum Salzburg und nicht das Hockeyteam?

Etwas kniffliger schien hingegen vorab die Wahl der Mannschaft des Jahres. Freilich, Salzburg ist ebenfalls Seriensieger und stand beeindruckend im Europa-League-Halbfinale. Der Klub erhielt von den Mitgliedern der Sports-Media-Austria auch überzeugende 927 Punkte, gewann also um Welten vor dem Herren-Hockeyteam (416). Das ist allerdings insofern schade, weil diese Truppe wirklich Großes geschafft hat. Sie ist Welt- und Europameister in der Halle, hat Deutschland besiegt – aber halt etwas zu weit abseits der breiten Wahrnehmung. Und, der Rangordnung. Ski und Fußball, danach kommt in Österreich noch immer sehr lang nichts.

20 Jahre sind seit dem Affront, dass VEU Feldkirch trotz des historischen Gewinns der Eishockey-Champions-League diese Anerkennung nicht zuteil wurde, sondern Sturm Graz für den ersten Meistertitel, vergangen. Alles aber bloß auf die Fußballüberlast umzuwälzen, ist trotzdem falsch. Salzburg ist schließlich das erste Bundesligateam, das nach Sturm 1998 wieder diese Wertung für sich entscheiden konnte. Ganz so einfältig scheint die richtige Einschätzung in Österreichs Sportgesellschaft dann doch wieder nicht zu sein.

Die Sportlerwahl wertet, transportiert Sympathien, dokumentiert die Anerkennung von Leistungen, kann motivieren oder neue Vorbilder finden. Oder Fixgrößen bestätigen. Es war mehr als bewegend, Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler fern der TV-Kameras den Tränen nahe zu sehen, weil er zum vierten Mal als Sportler des Jahres mit Behinderung ausgezeichnet worden ist. Die Frage „Warum ich?“ plagte ihn. Dabei stellt sie sich doch gar nicht – er hat die Wahl gewonnen, weil er es verdient hat. Weil er ein Ausnahmeathlet und -mensch ist. Wie Hirscher, Gasser oder Claudia Lösch. Wie jeder Gewinner dieser Sporthilfe-Gala.



E-Mails an: markku.datler@diepresse.com