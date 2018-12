Adlerteam weiter im Sturzflug

Österreichs Skispringer bleiben eine herbe Enttäuschung in diesem WM-Winter. Die Freude über den ersten Podestplatz in Engelberg durch Daniel Huber währte nur kurz. Sein dritter Platz konnte die Kluft zwischen Elite und Nachzüglern nur kurz kaschieren. Schon am Sonntag wurde die ÖSV-Equipe just in der Generalprobe für die Vierschanzentournee (30. Dezember, Oberstdorf) von der bitteren Realität eingeholt: Stefan Kraft wurde als bester Österreicher Zwölfter. Alle anderen hatten das Finale verpasst.