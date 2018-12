Adlerteam weiter im Sturzflug

Österreichs Skispringer bleiben eine herbe Enttäuschung in diesem WM-Winter. Die Freude über den ersten Podestplatz in Engelberg durch Daniel Huber währte nur kurz. Sein dritter Platz konnte die Kluft zwischen Elite und Nachzüglern nur kurz kaschieren. Schon am Sonntag wurde die ÖSV-Equipe just in der Generalprobe für die Vierschanzentournee (30. Dezember, Oberstdorf) von der bitteren Realität eingeholt: Stefan Kraft wurde als bester Österreicher Zwölfter. Alle anderen hatten das Finale verpasst.

Während der Japaner Ryoyu Kobayashi den vierten Saisonsieg landete, haben Österreichs Skispringer Erklärungsbedarf. Was stimmt nicht bei Aschenwald (37.), Hayböck (41.), Schiffner (43.), Fettner (48.) oder Aigner (51.)? Ist es Folge das gescheiterten Spiels mit kürzeren Skiern und Gewicht? Eine Regeländerung – die Springer werden ohne Sprungstiefel gewogen – führte dazu, dass sie entweder zunehmen oder kürzere Ski verwenden müssen. Die Tendenz ging leider zum kurzen Ski – nur Kraft nahm ein 0,5 Kilogramm zu.

Skispringen ist längst ein High-Tech-Sport, Nuancen und Computerreglen entscheiden. Der Anzug (Firma Meininger) könnte auch eine Antwort liefern auf die Misere der Schützlinge von Andreas Felder. Oder nagt der 56-Jährige, der angeblich klassische Methoden bevorzugt denn Innovation, an Problemen, die aus der Ära Heinz Kuttin resultieren? An verschlafenen Anfahrtshocken, falscher Absprungtechnik oder ausgetriebenem Egoismus, den filigrane Einzelsportler doch brauchen, um ihre Flughöhe zu finden?

Die ÖSV-Adler befinden sich trotz Millionen, die seitens des ÖSV investiert werden, seit vier Jahren kontinuierlich im Sinkflug. Anhaltende Trendwenden sind nicht in Sicht. Das ist in einer Saison, die mit der WM in Seefeld (Februar 2019) ihr Highlight finden wird, eine sehr bittere Erkenntnis.



