Nationalteams aus Turnsaalligen

Moderne Hallen sind in Österreich eine Seltenheit. Mit passender Grundvoraussetzung von neun Metern lichter Höhe für Volleyball. Oder Tribünen, womöglich hinter dem Handballtor. Es gibt Schmuckstücke derer, in Bregenz, Hard, Graz. Aber in Wien ist so ein Sportpalast trotz vieler Versprechungen nicht zu finden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.01.2019)