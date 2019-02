Die gefiederte Meuchelei

Gregor Schlierenzauer muss bei der Heim-WM in Seefeld zuschauen. Der Skispringer hat es schlichtweg verabsäumt, sich mit Leistungen aufzudrängen. Der Tiroler, 29, hat zwar Nuancen eines Aufwärtstrends erkennen lassen, aber nichts ist in seinem Sport mehr so, wie es einmal war. Technik, Material und Methode, die ihn einst zu 53 Siegen getragen haben, sind veraltet. Und neu Erlerntes ist nach sechs Wochen nicht verinnerlicht.

( "Die Presse", Print-Ausgabe, 19.02.2019)